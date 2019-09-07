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مستشار الأمن القومي الأمريكي ينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء سوري

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي إن أي شخص يقول إن ناقلة النفط الايرانية "أدريان داريا-1" لم تكن متوجهة إلى سوريا فإنه يعيش في حالة إنكار.
وأضاف بولتون - في تغريدة عبر تويتر، تضمنت صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر الناقلة الإيرانية على بعد ميلين بحريين من ميناء طرطوس السوري، حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية اليوم السبت - أن بإمكان الولايات المتحدة إجراء محادثات مع إيران، مشددا في الوقت ذاته على أن العقوبات لن ترفع عن طهران إلا عندما تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن "الخميس" أن واشنطن لا تخطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، التي تقع في قلب النزاع بين طهران والقوى الغربية.

وقال إسبر لصحفيين في لندن عندما سئل عما إذا كانت هناك أي خطة لاحتجاز السفينة، "ليست لدينا خطة في الوقت الحالي للقيام بمثل هذا الشيء".

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