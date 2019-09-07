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ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:33 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
هاجر هانئ
احتفلت الفنانة القديرة رجاء الجداوى أمس، الجمعة، بعيد ميلادها الـ 80، وحققت رجاء الجداوى، نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها فى العديد من الأعمال الفنية.

ولم يقتصر نجاح الفنانة رجاء الجداوى فى عالم الفن فقط، ولكنها استطاعت أن تثبت وتخطف الأنظار دائما بأناقتها ورقيها فى اختيار الإطلالات التى تتناسب مع كل مرحلة عمرية مرت بها.

رجاء الجداوى من النجمات اللاتي اشتهرن بأناقتهن وذوقهن الرفيع فى اختيار قطع الملابس التى تتناسب مع عمرها، فلازالت رجاء الجداوى حتى الآن تهتم بأناقتها وترتدي الأزياء الفخمة والراقية التي كشفت عن مدى اهتمامها وحبها للموضة.
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها
ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها

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