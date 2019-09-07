ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها

احتفلت الفنانة القديرة رجاء الجداوى أمس، الجمعة، بعيد ميلادها الـ 80، وحققت رجاء الجداوى، نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها فى العديد من الأعمال الفنية.





ولم يقتصر نجاح الفنانة رجاء الجداوى فى عالم الفن فقط، ولكنها استطاعت أن تثبت وتخطف الأنظار دائما بأناقتها ورقيها فى اختيار الإطلالات التى تتناسب مع كل مرحلة عمرية مرت بها.



