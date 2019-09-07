بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

حرصت الفنانة الهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة خلال الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة القديرة رجاء الجداوى.





ظهرت الهام شاهين فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة، واتسم الفستان بنقوشات الورد المبهجة.





وأكملت الهام شاهين إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك المتناسق مع لون الفستان، فيما تزينت ببعض المجوهرات الراقية.





واعتمدت الهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدلة ، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.