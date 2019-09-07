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حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
محكمة
محكمة
أحمد مهدي
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين من عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية».

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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