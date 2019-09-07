طقس الخليج العربي.. سقف التفاؤل عال والخير قادم بالسعودية والإمارات والكويت

الطقس في الخليج العربي توقع محللو الطقس بدول السعودية والكويت والإمارات ومنطقة الخليج والأردن أن يسود طقس مبشر خلال هذا الموسم أشبه في تفاصيله بطقس الموسم الماضي في نفس الفترة.

وأكد محللو الطقس وفقا لما نشرته صحيفة "سبق" عن أن احتمال سقوط الأمطار أعلى في معدلاته من العام الماضي فضلا عن احتمال كبير لتشكُّل حالة مدارية في بحر العرب، لافتين إلى أن سقف التفاؤل عالٍ، "والخير قادم".



الطقس في السعودية

الطقس في السعودية وعن توقعات اليوم السبت، في المملكة العربية السعودية، وفقا لموقع هيئة الأرصاد، يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،نجران ،الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

درجات الحرارة والرطوبة في السعودية:

مكة 42 31 50 سحب رعدية المدينة المنورة 44 32 30 سحب رعدية الرياض 43 30 30 غائم جزئى / عوالق جدة 37 29 85 رياح نشطة الدمام 45 29 50 عوالق أبها 32 17 75 أمطار رعدية تبوك 39 23 60 غائم جزئي بريدة 42 30 25 غائم جزئى / عوالق حائل 39 29 35 غائم جزئى / عوالق الباحة 31 21 50 أمطار رعدية عرعر 39 27 30 صحو سكاكا 40 25 30 صحو جازان 38 31 80 أمطار رعدية نجران 40 27 25 غائم جزئى / أتربة مثارة وادي الدواسر 44 27 25 غائم جزئى / أتربة مثارة



الطقس في الإمارات

الطقس في الإمارات

وفي نشرته اليوم السبت، ذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن طقس الإمارات متوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً على شمال الدولة، يتحول إلى رطب ليلاً ، أما عن يوم غدٍ الأحد، فهناك احتمال لتشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية الشمالية والداخلية، أما الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها خفيفة إلى معتدلة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن بحر عمان من المتوقع ان يكون اليوم خفيفا إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى ودرجات الرطوبة:

في الإمارات: أبو ظبي 44 30 85 25 دبي 44 31 85 20 الشارقة 44 27 80 25 عجمان 44 28 85 20 أم القيوين 44 28 80 20 رأس الخيمة 44 29 85 25 الفجيرة 38 31 85 35 العين 47 30 55 15 ليوا 47 29 85 15 الرويس 41 30 85 45 طنب الكبرى 40 31 85 45 طنب الصغرى 40 31 85 45



الطقس في الكويت

الطقس في الكويت في الكويت، توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية، نهارًا واوضحت أن طقس اليوم السبت، حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها 12 - 38 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية، خلال الليل. في الكويت درجات الحرارة العظمى والصغرى مدينة الكويت 45 33 مطار الكويت 45 34 العبدلي 45 29 وربة و بوبيان - - الجهراء 46 33 فيلكا - - السالمية 41 34 الأحمدي 41 36 جال اللياح 45 30 جزيرة قاروه 38 34 أم المرادم 41 33 النويصيب 46 32 الوفرة 46 29 السالمي 44 30 مطربة 46 29



خريف موسم 2019