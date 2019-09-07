قبل الدراسة .. 10 افكار لإطلالة عملية وأنيقة بـ الجامعة

مع قرب بداية العام الدراسى الجديد تنشغل كل فتاة اأختيار الإطلالات و قطع الملابس التى تتناسب مع أجواء الجامعة و تمنحها إطلالة عصرية فى نفس الوقت.
ويفضل دائما لطالبات الجامعة ارتداء قطع الملابس العملية الفضفاضة التى تساعدهم على سهولة الحركة و تناسب أيضا الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة.
يمكنك الاعتماد على الفساتين العصرية ذات الخطوط المقلة أو ارتداء البنطلونات الواسعة فهى من الصيحات التى تصدرت موضة صيف 2019، ونسقى معها القمصان و السترات القطنية الخفيفة التى تمنحك إطلالة عصرية.
كما ينصح بالأعتماد على الملابس ذات الألوان الهادئة و البعد عن المبالغة، كما يمكنك أقتناء الأحذية المسطحة ذات الألوان الحيادية لكى تتناسب مع الكثير من قطع الملابس.
إليكم بعض الأفكار للحصول على إطلالة عصرية وراقية فى الجامعة..
ويفضل دائما لطالبات الجامعة ارتداء قطع الملابس العملية الفضفاضة التى تساعدهم على سهولة الحركة و تناسب أيضا الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة.
يمكنك الاعتماد على الفساتين العصرية ذات الخطوط المقلة أو ارتداء البنطلونات الواسعة فهى من الصيحات التى تصدرت موضة صيف 2019، ونسقى معها القمصان و السترات القطنية الخفيفة التى تمنحك إطلالة عصرية.
كما ينصح بالأعتماد على الملابس ذات الألوان الهادئة و البعد عن المبالغة، كما يمكنك أقتناء الأحذية المسطحة ذات الألوان الحيادية لكى تتناسب مع الكثير من قطع الملابس.
إليكم بعض الأفكار للحصول على إطلالة عصرية وراقية فى الجامعة..