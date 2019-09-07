قبل الدراسة .. 10 افكار لإطلالة عملية وأنيقة بـ الجامعة

مع قرب بداية العام الدراسى الجديد تنشغل كل فتاة اأختيار الإطلالات و قطع الملابس التى تتناسب مع أجواء الجامعة و تمنحها إطلالة عصرية فى نفس الوقت.



ويفضل دائما لطالبات الجامعة ارتداء قطع الملابس العملية الفضفاضة التى تساعدهم على سهولة الحركة و تناسب أيضا الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة.



يمكنك الاعتماد على الفساتين العصرية ذات الخطوط المقلة أو ارتداء البنطلونات الواسعة فهى من الصيحات التى تصدرت موضة صيف 2019، ونسقى معها القمصان و السترات القطنية الخفيفة التى تمنحك إطلالة عصرية.



كما ينصح بالأعتماد على الملابس ذات الألوان الهادئة و البعد عن المبالغة، كما يمكنك أقتناء الأحذية المسطحة ذات الألوان الحيادية لكى تتناسب مع الكثير من قطع الملابس.



إليكم بعض الأفكار للحصول على إطلالة عصرية وراقية فى الجامعة..