مطرب بريطاني يغني عن تلوث البلاستيك

أصدر المغني ومؤلف الأغاني ستيف أندروز من ويلز ببريطانيا أغنية عن التلوث البلاستيكي بهدف رفع الوعي عن هذه القضية بين المواطنين.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الأغنية بعنوان "أين يذهب كل هذا البلاستيك ؟" وردت ضمن ألبوم جديد للمطرب تم تصويره في البرتغال.



وقال ستيف الذي يقيم في البرتغال للصحيفة: "أقود الطريق في عالم الموسيقى الشعبية عندما يتعلق الأمر بأغاني حول هذا الموضوع والذي يؤثر علينا جميعًا".



وأشارت الصحيفة إلى أن ستيف احتل مؤخرا رقم 22 في القائمة العالمية على موقع "ريفرب نيشن" للتواصل الاجتماعي عن صناعة الموسيقى.