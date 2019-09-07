رشا مجدي: المحليات تلعب دورا هاما جدا في ضبط الأداء الحكومي ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن المجالس المحلية تلعب دورا هاما جدًا في ضبط الأداء الحكومي.
وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها لـ برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، الشعب بأكمله في انتظار عودة مجلس النواب مرة أخرى للنظر في قانون المحليات وإقراره.
وأكدت رشا مجدي ضرورة استعداد الدولة قيادة وشعبًا لعودي المجالس المحلية مرة أخرى، حيث إنها النواة الأولى لأي خطوة في المجتمع.
وأبدت رشا مجدي إعجابها الشديد بـ البروتوكول الذي وقعته وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للإعاقة، حيث يتم من خلاله إعداد وتدريب 200 من الشباب والفتيات من متحدي الإعاقة في المحافظات ممن لديهم رغبة في التعرف على عمل المحليات لدخول انتخابات المحليات خلال الفترة القادمة.