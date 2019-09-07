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تشيستر.. أشهر حديقة حيوان بريطانية تبني فندقا جديدا بداخلها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
حديقة حيوان تشيستر
حديقة حيوان تشيستر البريطانية
أ ش أ
أعلنت حديقة حيوان "تشيستر" البريطانية عن تفاصيل عملية توسع ضخمة تتضمن إقامة غرف فندقية حيث يمكن للنزلاء أن يستيقظوا على مشاهد للحياة البرية والحيوانات مثل الزراف.

وذكرت صحيفة صن البريطانية أنه من المقرر تدشين المشروع ويسمى "جراسلاندز" فى عام 2022. مشيرة إلى أن حديقة الحيوان "تشيستر زو" تخطط لإنشاء بيئات طبيعية مختلفة من أفريقيا قى المنطقة الجديدة،وسوف تكون مثل مناطق السافانا المفتوحة التى ستكون موطنا لعدد من الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض.

كما ستضم التوسعات منطقة مغطاة حيث سيكون بوسع الزوار مشاهدة بعض الحيوانات الصغيرة التى تعيش فى المناطق العشبية الغربية مثل الفئران وغيرها.

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