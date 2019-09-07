لميس سلامة: المحليات هي أساس العمل السياسي في مصر ..فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن متحدي الإعاقة دائمًا ما يضربون لنا المثل في العديد من المجالات، ويثبتون قوة العزيمة والإصرار فى إتقان العمل.





وأكدت لميس سلامة خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن البروتوكول الذي وقعته وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للإعاقة، هو خطوة هامة جدًا والمجتمع بحاجة إليها.





وطالبت لميس سلامة المهتمين بشأن المحليات، الاهتمام بالإعداد والتدريب للكوادر الراغبة في خوض تلك التجربة لتحقيق النجاح المؤكد.



