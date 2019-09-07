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الأقمار الصناعية ترصد ناقلة النفط الإيرانية قبالة شواطئ سوريا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية
عرفة البنداري
كشفت صور للأقمار الصناعية، عن تواجد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا 1" "جريس 1" سابقا، بالقرب من ميناء طرطوس السوري، رغم جهود الولايات المتحدة الأمريكية لاحتجازها. 

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الناقلة ظهرت في صور للأقمار الصناعية حصلت عليها الوكالة صباح اليوم السبت من شركة "Maxar Technologies" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء قرب الميناء السوري.

وتشبه الصور التي حصلت عليها الوكالة مع أخرى نشرها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، للناقلة الإيرانية في وقت سابق اليوم السبت. 

وقال بولتون في تغريدة عبر موقع "تويتر": "من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، لم تتجه إلى سوريا فهو واهم". 

وأضاف "لن نرفع العقوبات عن إيران قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب"، لافتا إلى أنه "من الممكن إجراء محادثات مع إيران".

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