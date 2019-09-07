مزاجك في بيتك .. عدد جديد من مجلة البيت .. وسوسن عز العرب تكتب: ابحث عن النخبة

أصدرت مجلة البيت عددها الجديد لشهر سبتمبر برئاسة تحرير سوسن مراد عز العرب، تحت عنوان: "مزاجك في بيتك".



وفي كلمتها الافتتاحية تناولت الكاتبة الصحفية سوسن مراد عز العرب في مقالها بعنوان ابحث عن النخبة مجموعة من الأفكار الهامة، عن النخبة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة، بعدما كانت في السابق تعتمد على الثقافة والموهبة، وكيف أن ذلك لم يعد مهما.



وخلال مقالها، قالت سوسن مراد عز العرب: "تكفي صورة أو فيديو لا يزيد مدته على ثوان أو بعض الكلمات المعدودة لتصل إلى الملايين حول العالم في أي وقت وأي مكان في لمح البصر".



وقالت سوسن مراد عز العرب: تلك النخبة الجديدة لم تتخذ مكانتها بالضرورة عن استحقاق مرتبط بقيمة ما يقدمونه أو يمثلونه بل تهتم بزيادة الأرقام في المقام الأول .. كيف لا وكلما زاد المتابعون انهالت الهدايا والمنح والإعلانات والمنح والدعوات وارتقت المكانة الاجتماعية".



من جهة أخرى شملت المجلة مجموعة من الموضوعات المتنوعة، من بينها جولة داخل بينالي فينيسيا الدولي للفنون الذي يعد أكثر الأحداث الفنية أهمية ومعاصرة في العالم، وأيضا حلول لتحويل البيت المعاصر إلى بيت ملائم لاستيعاب كل الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة.



وفي إطار مبادرة القاهرة 18 ، لإحياء وجه العاصمة الثقافي التي تقودها المجلة نشرت المجلة أهم النياشين والأوسمة المصرية وكيف تطورت أسماؤها وألقابها في العصرين الملكي والجمهوري.



