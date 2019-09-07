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اقتصاد

الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه .. غدًا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
محمد يحيي
طرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

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