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اقتصاد

توقيع 287 اتفاقا بقيمة 26 مليار دولار في معرض الصين والدول العربية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الرابعة من معرض الصين والدول العربية توقيع 287 اتفاقا بقيمة إجمالية تصل إلى 4ر185 مليار يوان (26 مليار دولار) في المعرض المقام حاليا في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين.

وذكرت اللجنة –في بيان اليوم- أن الاتفاقيات المبرمة تغطي مشروعات في مجالات متعددة، من بينها: الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الفائقة وتصنيع المعدات والبنية التحتية والسياحة والتعاون في القدرات وإنشاء مناطق صناعية والرعاية الصحية عبر "انترنت بلس".

وانطلق معرض هذا العام في يينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا يوم الخميس الماضي وسيستمر حتى يوم غد /الأحد/، بمشاركة 12600 ممثل لنحو 2900 منظمة إقليمية وغرف تجارية ومؤسسات وشركات من 89 دولة.

ويعد المعرض، الذي انطلق عام 2013 ويقام كل عامين، منصة مهمة للصين والدول العربية لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

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