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تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:07 ص
محطة مصر
محطة مصر
أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق 7-9-2019 نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
- القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة ٣٥ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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