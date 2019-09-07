بوشمه.. شاهد أحدث ظهور لـ احمد فهمى أمام البحر

نشر الفنان احمد فهمى، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر احمد فهمى فى الصورة وهو يقف أمام البحر.





وعلق احمد فهمى "احلى مكان فى العالم".





بدأ كل من الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد فى إرسال دعوات حفل زفافهما قبل أيام إلى الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.





ويقام حفل زفاف أحمد فهمى و الفنانة هنا الزاهد، مساء يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجارى.



