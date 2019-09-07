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فن

بوشمه.. شاهد أحدث ظهور لـ احمد فهمى أمام البحر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
احمد فهمى
احمد فهمى
منار نور
نشر الفنان احمد فهمى، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر احمد فهمى فى الصورة وهو يقف أمام البحر. 

وعلق احمد فهمى "احلى مكان فى العالم". 

بدأ كل من الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد فى إرسال دعوات حفل زفافهما قبل أيام إلى الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.

ويقام حفل زفاف أحمد فهمى و الفنانة هنا الزاهد، مساء يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجارى.

واختار الثنائى هذا التاريخ تحديدا قبل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، حرصا منهما على حضور أكبر كم من النجوم، وبدت دعوة الفرح بسيطة تصدرتها اسم هنا ثم أحمد.

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