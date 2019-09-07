28 جنيها كيلو البلطى .. أسعار الأسماك اليوم السبت 7 -9- 2019

استقرت أسعار السمك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 7 سبتمبر 2019.



وسجل كيلو البلطي 28 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 160 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ48 جنيها، والبورى "2" بـ 30 جنيها.





وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 64 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 350 جنيها.

