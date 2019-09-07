لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة.. فتح تقليل الرغبات عبر هذا الرابط

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة تقليل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، سيتم الإعلان عن موعدها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة، والتي من المرجح أن تكون بعد مرور يوم أو اثنين من انتهاء المرحلةـ، والتي قد تكون اليوم، السبت.وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه لا توجد شكاوى من الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2019.جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 متابعة النتيجة عبر هذا الرابط