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طريقة عمل سمك ماكريل فى الفرن بأسهل الخطوات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:18 ص
طريقة عمل سمك ماكريل
طريقة عمل سمك ماكريل فى الفرن بأسهل الخطوات
هاجر هانئ
يعتبر سمك ماكريل في الفرن من الأطباق الصحية والغنية بالكثير من الفوائد الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ونقدم لك طريقة عمل سمك ماكريل فى الفرن بأسهل الخطوات على طريقة الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة وصنارة.

مقادير سمك ماكريل في الفرن:
سمك ماكريل
بصل
ليمون
طماطم
فلفل أخضر
فلفل حار
ثوم مفروم
عصير ليمون
كمون
شطة بودرة
بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير سمك ماكريل في الفرن:
* يقطع البصل حلقات ويرص في صينية فرن مع حلقات ليمون
* تفرم الطماطم وفلفل أخضر وحار مع الثوم باستخدام كبة كهربائية
* يضاف اليها عصير ليمون وكمون وشطة بودرة وبقدونس وملح وفلفل
* تفتح السمكة فتحات بالعرض وتتبل جيدا بالخليط
* توضع في الصينية وعليها رشة زيت
* تدخل فرنس ساخن حتى تنضج
* تقدم ساخنة

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