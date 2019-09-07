إعلام جامعة مصر .. أغنية شبابية لتقديم الوجه المضيء لدراسة الإعلام

فكرة جديدة ومبتكرة أطلقها شباب من خريجي كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمثلت فى أغنية مصورة "فيديو" يتم من خلالها الترويج للكلية وتقديم أهم وأبرز الأنشطة التى تتميز بها، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لكافة الأنشطة الطلابية والأنشطة التربوية التى يتم تنفيذها وفق خطط عمل متكاملة تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية.



وصرح الدكتور هشام عطية عميد كلية الاعلام بالجامعة أن الاغنية اعداد واخراج أسامة مصطفى وتحمل اسم "إعلام جامعة مصر" وكتب كلماتها وقام بالأداء التمثيلى والغناء محمود مصطفى وشاركه فى الأداء حليم بركات ومحمود البريقى.



وقال إن الأغنية تقوم على فكرة شبابية تعتمد على كلمات بسيطة ومعبرة وبلحن شبابي متميز جعلها تحقق نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب حيث تتغنى بروعة كلية الإعلام وتطور الدراسة بها وكيف ان مستقبل الخريجين من هذه الكلية مبهر نتيجة الدراسة التطبيقية والتدريب العملي والاطلاع على أحدث النظم الإعلامية في العالمَ.



وعبر الشباب الذين شاركوا فى تقديم الأغنية عن مشاعر التقدير والامتنان لكلية الإعلام بجامعة مصر التى تعلموا فيها الكثير حيث قاموا خلالها بتنمية مواهبهم المختلفة فى استوديوهاتها ومعاملها الإعلامية وايضًا داخل دار الأوبرا بالجامعة وكيف استفادوا من الدراسة الأكاديمية تزامنًا مع تدريبهم وفق أحدث فنون الميديا وقد أهدي الشباب هذه الأغنية الي شباب مصر والعالم العربى في كل مكان.



الجدير بالذكر أن أغنية "إعلام جامعة مصر" تأتى فى إطار خطة ترويجية لتقديم الوجه المضئ للكلية وكيف أنها تمثل مصدر فخر بالنسبة لخريجيها نتيجة التميز والتنوع فى دراسة فنون الاعلام المسموع والمقروء والمرئي .. الى جانب فنون التصوير والإخراج والمونتاج والاعداد والتقديم وفق أحدث النظم والأساليب فى دراسة الاعلام على مستوى العالم.