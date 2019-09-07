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صحف الخرطوم تحتفي بإنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
صحف الخرطوم
صحف الخرطوم
أ ش أ
احتفت الصحف السودانية الصادرة اليوم (السبت) بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، أمس، بإنهاء تعليق عضوية السودان، ورفع تجميد أنشطته في الاتحاد.

ولفتت صحيفة "الانتباهة" إن قرار إنهاء تعليق عضوية السودان، أتى بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة المدنية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، منوهة بأن الاتحاد الإفريقي أكد التزامه بدعم جهود السودان، في الإعمار والجهود الرامية لاستقطاب الدعم الدولي.

من جانبها، أبرزت صحيفة "أخبار اليوم" ترحيب وزارة الخارجية السودانية، بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، وتأكيد السودان الالتزام بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وقالت صحيفة "الوطن" إن السودان أعرب، عبر بيان وزارة الخارجية، عن قناعته التامة بالعمل الجماعي الإفريقي، طريقا لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاه الاقتصادي والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على أعلائها.

وأشارت صحيفة "آخر لحظة" إلى حالة الرضا في السودان جراء اتخاذ هذا القرار، الذي يعيد السودان إلى مؤسسات العمل الإفريقي.

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