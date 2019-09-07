نقابة الإعلاميين تواصل ضبط المشهد الإعلامي.. منعت 3 مذيعين من الظهور.. وقائمة على رأسها رضوى الشربيني تسعى لإنهاء إجراءات قيدهم

نقابة الإعلاميين تواصل ضبط المشهد الإعلامي

الإعلاميين تمنع 3 مذيعين من الظهور على الشاشات.. تعرف عليهم لجنة القيد بالنقابة: نسعى للتسهيل على الإعلاميين لإنهاء إجراءات قيدهم









اتخذت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، مجموعة من الخطوات الهامة مؤخرا في إطار لتقنين أوضاع عامليها في الشُّعب الخمسة التي نص عليها القانون وهي "الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج" حتى لا يقع العاملين في هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 ,19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 التي تحذر من مزاولة النشاط الاعلامي دون الحصول علي العضوية، أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان.





وأعلنت النقابة ارسال انذارات للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة بسرعة التوجه إلى مقر النقابة وحذر مجلس نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم حتي تاريخه، من استخدام لقب إعلامي، حتى لا يقع تحت المسائلة الجنائية.





وأمهلت نقابة الإعلاميين العاملين في الوسائل الإعلامية شهرين لتقنين أوضاعهم، وبالفعل أعلن عدد من الإعلاميين التواصل مع النقابة لإنهاء أوراق قيدهم.





وفي سياق متصل قال طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى المتمثلة في منتحلي صفة إعلامي أو في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة.





وأضاف سعده في بيان صحفي وبنظر الكثير من الشكاوى المقدمة إلى النقابة في بعض الأشخاص وبعد الفحص في جداول القيد أو التصاريح فقد تبين أن المذكورين لم يتم قيدهم ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنة، وعليه تم إيقاف كل من:





١-احمد محمد احمد المغربل وشهرته أحمد المغربل مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٢-احمد حمزه عبد الحميد وشهرته احمد البحقيري مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٣-وليد شعلان مقدم برامج بقناة مصر الحياة





واتخذ مجلس النقابة قرارا برئاسة الدكتور طارق سعدة بمنع ظهور السادة السابقة أسماؤهم عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعهم تطبيقا لنص المادتين (٢،١٩) من قانون نقابة الإعلاميين.





وجاء هذا الإجراء ليؤكد استمرار نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين الأول من خلال تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية في الشعب الخمسه (الإعداد-التقديم-التحرير-المراسلة-الإخراج)، والثاني من خلال متابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين في الشعب الخمسة سابقة الذكر من خلال المرصد الإعلامي للنقابة الذي نطبق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.





كما أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك عدد كبير من الإعلاميين، والعاملين في وسائل الإعلام، تواصلوا مع النقابة خلال الفترة الماضية، من أجل إستكمال أوراقهم للحصول على تصريح مزاولة المهنه.





وأضاف سعدة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك عدد كبير أيضًا حصل بالفعل علي تصاريح لمزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن أبرز الإعلاميين الذين تواصلوا مع النقابة خلال الفترة الماضية هم، الحقوقية نهاد أبو قمصان مقدمة برنامج "حكايات نهاد" على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، والاعلامية بقناة النهار لمياء عبد الحميد، والاعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج هي وبس، الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية منى عبد الغني، والإعلامي أيمن رشوان مقدم برنامج الدكتور علي قناة القاهرة والناس.



