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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 7-9-2019 .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:23 ص
أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة
كـريـم الـخـطـيـب
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم السبت 7-9-2019، حيث تشهد الأسواق استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 7-9-2019، طبقًا لأسعار أسواق الجملة، كيلو الطماطم 5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس على 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيهًا.

ويتراوح سعر الباذنجان البلدي 4 جنيهات، سعر كيلو البامية 20 جنيها، وكيلو الجزر 5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجلت أسعار الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، والجوافة 13 جنيها للكليو، والكمثرى، 15 جنيها للكيلو، والتين البرشومي 25 جنيها للكيلو.

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