أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 7-9-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم السبت 7-9-2019، حيث تشهد الأسواق استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 7-9-2019، طبقًا لأسعار أسواق الجملة، كيلو الطماطم 5 جنيه.



واستقرت أسعار البطاطس على 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيهًا.



ويتراوح سعر الباذنجان البلدي 4 جنيهات، سعر كيلو البامية 20 جنيها، وكيلو الجزر 5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجلت أسعار الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، والجوافة 13 جنيها للكليو، والكمثرى، 15 جنيها للكيلو، والتين البرشومي 25 جنيها للكيلو.

