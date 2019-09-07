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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 - 9 - 2019 ..فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
كـريـم الـخـطـيـب
سجّلت أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت، 7 - 9 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت، 7 - 9 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 805 جنيهات.
عيار 21: 704 جنيهات.
عيار 18: 605 جنيهات.
الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا.

سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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