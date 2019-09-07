أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 - 9 - 2019 ..فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 704 جنيهات للجرام بدون مصنعية.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت، 7 - 9 - 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت، 7 - 9 – 2019 على النحو التالي:





عيار 24: 805 جنيهات.

عيار 21: 704 جنيهات.

عيار 18: 605 جنيهات.

الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا.





سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.



