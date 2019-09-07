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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 34

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:37 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 للعظمى و25 للصغرى، أما الوجه البحري والقاهرة تكون 34 للعظمى و24 للصغرى، وتكو على جنوب سيناء والغردقة 35 للعظمى و29 للصغرى، أما شمال الصعيد تكون 34 للعظمى و25 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 38 للعظمى و29 للصغرى.

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