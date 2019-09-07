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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:10 م
بيحلوا بعد الطلاق
بيحلوا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الأنفصال.. من كا
هاجر هانئ
شهد الوسط الفنى خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من حالات الطلاق بين النجمات، وقد رفع الكثير منهن شعار الستات بتحلو بعد الطلاق، وأستطاعن تخطى هذه المرحلة بإبراز أناقتهن و جمالهن.

وقد لجأت بعض النجمات للخضوع لجلسات التصوير التى كشفت عن جمالهن بعد الطلاق، وكان أبرزهن الفنانة سمية الخشاب التى ظهرت بفستان أصفر جذاب أبرز قوامها الرشيق و فقدان وزنها الزائد.

فيما أعتمدت مى سليم على قصة شعر مختلفة واختارت لون شعر مختلفا تماشي لون بشرتها الخمري، وذلك بعد إنفصالها من الفنان وليد فواز.

وظهرت إيضا شيرى عادل بإطلالة حيوية و عصرية مرتدية فستان أبيض كاجوال فى أول ظهور لها بعد إعلان خبر طلاقها من معز مسعود.

وأكد متابعى على مواقع التواصل الإجتماعى، أن ياسمين عبد العزيز ازدادت جمالا وتألقا بعد انفصالها عن زوجها محمد حلاوة، على غرار التغيير بعد الطلاق.
وشاركت الفنانة رانيا يوسف،متابعيها على السوشيال ميديا بأول صورة لها بعد إعلانها خبر الطلاق، وظهرت من خلالها في إحدى صالات الجيم، من أجل استعادة رشاقتها.

بالبيجامة خضعت الفنانة غادة عادل ، لجلسة تصوير بعد خبر إنفصالها من المنتج مجدى الهوارى، مما جعلها تلفت العديد من الأنظار حول جمالها.

ومن النجمات اللاتى تألقن أيضا بعد إعلان خبر طلاقهم هن الفنانة هنا شيحة وريم البارودى.
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟
بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

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