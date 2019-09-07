منطقة البحر المتوسط الوجهة المفضلة للرحلات السياحية البحرية

أعلن مرصد تيكتكروزر لمراقبة حركة حجز الرحلات البحرية السياحية أن عمليات حجز الرحلات السياحية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر تكشف أن منطقة البحر المتوسط ما زالت وجهة موثوقا بها رغم تسجيل قفزة ضخمة فى الرحلات فى امريكا الشمالية .



وأوضح المرصد أن الرحلات لأمريكا الشمالية شهدت زيادة بنسبة 423 في المئة مقابل زيادة بنسبة 104 فى الحجوزات لمنطقة البحر المتوسط فى الفترة المذكورة.



وأضاف أن منطقة البحر المتوسط ظلت تشهد نموا منتظما بعدما سجلت زيادة فى نفس الفترة من عام 2018 .مرجعا الزيادة فى الحجوزات لأمريكا الشمالية والبحر المتوسط نسبيا إلى وجود سفن جديدة ومسارات رحلات جديدة.