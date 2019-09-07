وزير بترول جنوب السودان يتفقد سير العمل بشركة بتروجت ومصنع بوتاجاز القطامية

زار وزير بترول جنوب السودان، عددا من الشركات البترولية، حيث تفقد مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمنطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس، وكان فى استقباله المهندس رأفت عبدالهادى رئيس الشركة، الذى اصطحبه فى جولة للتعرف على مراحل عمل المصنع.



وقالت وزارة البترول، إن زيارة الوفد لهذا المصنع تمثل فرصة تاريخية لبلاده من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تعبئة أسطوانات البوتاجاز، ممثلة فى شركة بتروجاس، معربا عن أمله فى أن يكون ذلك بداية لتعاون مثمر فى إقامة منظومة لتعبئة البوتاجاز، وتوزيعه بجنوب السودان.



كما زار الوزير المقر الرئيسى لشركة بتروجت، وكان فى استقباله المهندس وليد لطفى رئيس الشركة، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة الشركة، وقدراتها فى مجال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروعات البترول والغاز.



وأبدى الوزير إعجابه بإمكانيات الشركة كنموذج متميز للشركات المصرية العاملة فى تنفيذ المشروعات البترولية.