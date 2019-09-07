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رياضة

بث مباشر.. مباراة إنجلترا وبلغاريا في تصفيات يورو 2020

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
محمد السعيد
يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب بلغاريا، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المجموعة الاولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 200.

موعد مبارة إنجلترا وبلغاريا في تصفيات يورو 2020 والقناة الناقلة:

وتقام مباراة إنجلترا وبلغاريا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في مباراة اليوم، بينما يطمح منتخب بلغاريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأسود الثلاثة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين فقط، بينما يحتل منتخب بلغاريا المركز الرابع بنقطتين من 4 لقاءات.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن تصفيات يورو 2020، كوسوفو مع التشيك، والبرتغال مع صربيا، وفرنسا مع ألبانيا، وتركيا مع أندوروا، وإيسلندا مع مولدوفا، وليتوانيا مع أوكرانيا.

بث مباشر لمباراة إنجلترا وبلغاريا في تصفيات يورو 2020:





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