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اقتصاد

تنفيذ 8760 وحدة بمشروع JA NNA و17304 شقق في سكن مصر بـ 9 مليارات جنيه

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JA NNA" للإسكان الفاخر، بمدينة القاهرة الجديدة، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر" بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JA NNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، مشيرا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين (100 : 150) م2 للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.

وأضاف أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة (داخل الحيز الإداري للتجمع الثالث)، حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، ويطل المشروع على عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، والعين السخنة القديم، بالإضافة لقربه من المرحلة الأولى والثانية لمشروع دار مصر، مشيرا إلى أنه تم تخطيط المشروع على مساحة 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات، وبلغت نسبة الإنجاز 80 ‎%‎.

وأوضح أنه جار تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر" بالمدينة، بمساحات تترواح من (106 : 118) م2 للوحدة (كاملة التشطيب والمرافق) يحيط بها سياج شجرى بالإضافة إلى مناطق للخدمات.

وقال إن المشروع ينفذ بعدة مناطق، منها التجمع الثالث بـ 228 عمارة بمنطقة تتميز بقربها من الكتلة السكنية حيث إسكان الشباب وإسكان المستقبل وإسكان الـ 57، وكذا منطقة غرب الجامعات بـ 148 عمارة ومنطقة أرض المعارض بـ 345 عمارة، وتتميز بأنها منطقة كمبوندات وتشرف على عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي والعين السخنة القديم بالإضافة لقربه من مشروع "JANNA"، ومتوسط نسبة الإنجاز للمشروع تخطت 70%، وتبلغ تكلفة المشروعات السكنية بالمدينة 9 مليارات جنيه، ويعمل بها 35 شركة مقاولات و12 مكتبا استشاريا، الأمر الذي أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

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