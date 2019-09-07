مفاجأة بـ صفقة القرن.. صحف إسرائيل تكشف هوية مبعوث ترامب القادم للشرق الأوسط



كشفت قناة "كان" الإسرائيلية هوية مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بـ الشرق الأوسط، والذي سيخلف جيسون جرينبلات، فى قيادة ملف صفقة القرن.



وقالت "كان" إن "أفي بيركوفيتش"، وهو مستشار جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، سيحل محل المبعوث المستقيل جرينبلات.



وأعلن البيت الأبيض عن استقالة جرينبلات، مرجعا سبب الاستقالة بحسب ما أوردته القناة إلى تأجيل طرح خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، منوهة بأن استقالة جرينبلات تأتي في تطور درامي على الساحة السياسية وذلك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي.



وعقبت صحيفة "معاريف" أن بيركوفيتش الذي يبلغ من العمر 30 عاما يعمل مستشارا خاصا في البيت الأبيض، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" عام 2016، ومنذ تخرجه يعتبر المساعد الأيمن لكوشنر، وتم تضمنيه لفريق خطة السلام الأمريكية، مع كوشنر وجرينبلات والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.



ونوهت الصحيفة، أن المبعوث الأمريكي الجديد بيركوفيتش، شارك في حملة ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016، موضحة أن تعيين بركوفيتش أثار العديد من الأسئلة بين الدبلوماسيين السابقين الذين وجدوا صعوبة في فهم كيفية وضع هذه المهمة على عاتق خريج جامعي شاب يتخذ خطواته الأولى في عالم السياسة.



وأوضحت هوب هيكس، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في 2017 أن دور بيركوفيتش كان إداريا ولوجستيا في المقام الأول، وكان يتضمن التنسيق في الغالب للاجتماعات.



وعلق مارتن إنديك، المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية نيابة عن إدارة أوباما، على تعيين بيركوفيتش بقوله "هذا شخص لطيف، لكنه لا يتمتع بتجربة سابقة".



ونشأ بيركوفيتش في منزل يهودي أرثوذكسي، ودرس في إسرائيل مدة عامين في مدرسة دينية أرثوذكسية بعد المدرسة الثانوية"، مشيرة إلى أن "هوارد فريدمان وهو أول رئيس أرثوذكسي لـ إيباك، هو ابن عم بيركوفيتش".

