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بريطانيا تسجن 3 توائم متطابقين في تهم سلاح

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
DNA
DNA
رويترز
قالت الشرطة في بريطانيا إنه تم سجن ثلاثة توائم متطابقين أمس الجمعة بعد أن ثبت تورطهم جميعا في مخطط لإعطاء أسلحة نارية لمجرمين خطرين.

وتم ربط الحمض النووي الذي عثر عليه على مسدس بكل من ريس ورالستون وريكي جابرييل (28 عاما) من شمال لندن ولكن مفتشي الشرطة عجزوا عن تحديد من يخصه الحمض النووي من التوائم الثلاثة. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات المكثفة ثبت تورط الثلاثة.

وقال دريس هايوكن كبير المفتشين المؤقت إن "الثلاثة حاولوا استغلال تطابق الحمض النووي وملامحهم في محاولة للتملص من عواقب أفعالهم ولكن العمل الجاد الذي قام به فريق التحقيق منع محاولاتهم".

وقضت المحكمة في بلكفريرس بلندن بسجن رالستون وريكي جابرييل 14 سنة وريس 18 سنة بعد إدانتهم بحيازة سلاح ناري بنية تعريض حياة آخرين للخطر.

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