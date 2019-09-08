ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
المجنى عليها
المجنى عليها
محمد الطحاوي
أدلى المتهم بمحاولة اغتصاب طالبة فى الشرقية باعترافات تفصيلية حول الجريمة، حيث أكد أنه أثناء مروره بمنطقة زراعية شاهد المجنى عليها آلاء تسير بمفردها فى الطريق فاختمرت فى ذهنه فكرة اغتصابها بعد تهديدها.

وقال المتهم فى اعترافاته إنه قام بجذبها من ملابسها محاولا إدخالها الأرض الزراعية، إلا أن المجنى عليها قاومته ولم يتمكن من الاعتداء عليها جنسيا.

وقالت المجنى عليها آلاء، طالبة فى الصف الثالث الإعدادى فى التحقيقات، إنها أثناء توجهها لأخذ درس بقرية كفر جمعة فوجئت بالمتهم يحاول الاعتداء عليها جنسيا داخل زراعات الذرة بعد أن جذبها من ملابسها.

وأضافت أنها قاومته ولم يتمكن من الاقتراب منها، ولكنه ظل يوجه لها ضربات مبرحة بالعين والوجه، مما تسبب فى إصابتها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعنين.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من "محمد. ع"، عامل، مقيم عزبة تابعة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه شابا بخطف ابنته "آلاء"، 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادى، أثناء توجهها لأخذ درس بقرية كفر جمعة محاولا التعدي عليها جنسيا داخل الزراعات.

وأضاف أنه أثناء توجه ابنته لأخذ درس بقرية كفر جمعة اعترض طريقها شاب وحاول إدخالها داخل محصول الذرة فى الزراعات، وحاول التعدى عليه جنسيا، لكن الطفلة قاومته، ولم يتمكن من الاقتراب منها، ولكنه ظل يوجه لها ضربات مبرحة بالعين والوجه، مما تسبب فى إصابتها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعنين.

فيما تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه يدعى "جمال. ا"، 16 سنة، من كفر جمعة، وتمت إحالته للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 38364 جنح مركز الزقازيق لسنة 2019.
حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور
حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور
حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور
حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور
حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم يرحم طفولتها.. شاب يخطف فتاة ويحاول اغتصابها وسط الزراعات.. شاهد

ترشيحاتنا

افضل ادعية يوم عاشوراء

نهائي كأس مصر.. حلمي طولان يحذر لاعبي الزمالك من ثنائي بيراميدز

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

إنشاء استاد الأهلي .. مجلس الخطيب يشكل لجانا لإنشاء ملاعب جديدة

أخبار القطبين.. قرارات حاسمة لمجلس إدارة الأهلي.. إنشاء الاستاد الجديد.. وعمومية الزمالك تختار مجلسها الجديد

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور