حاول اغتصابها وسط الذرة.. شجاعة طالبة الشرقية تصدت لذئب بشرى.. صور

أدلى المتهم بمحاولة اغتصاب طالبة فى الشرقية باعترافات تفصيلية حول الجريمة، حيث أكد أنه أثناء مروره بمنطقة زراعية شاهد المجنى عليها آلاء تسير بمفردها فى الطريق فاختمرت فى ذهنه فكرة اغتصابها بعد تهديدها.





وقال المتهم فى اعترافاته إنه قام بجذبها من ملابسها محاولا إدخالها الأرض الزراعية، إلا أن المجنى عليها قاومته ولم يتمكن من الاعتداء عليها جنسيا.

وقالت المجنى عليها آلاء، طالبة فى الصف الثالث الإعدادى فى التحقيقات، إنها أثناء توجهها لأخذ درس بقرية كفر جمعة فوجئت بالمتهم يحاول الاعتداء عليها جنسيا داخل زراعات الذرة بعد أن جذبها من ملابسها.





وأضافت أنها قاومته ولم يتمكن من الاقتراب منها، ولكنه ظل يوجه لها ضربات مبرحة بالعين والوجه، مما تسبب فى إصابتها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعنين.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من "محمد. ع"، عامل، مقيم عزبة تابعة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه شابا بخطف ابنته "آلاء"، 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادى، أثناء توجهها لأخذ درس بقرية كفر جمعة محاولا التعدي عليها جنسيا داخل الزراعات.وأضاف أنه أثناء توجه ابنته لأخذ درس بقرية كفر جمعة اعترض طريقها شاب وحاول إدخالها داخل محصول الذرة فى الزراعات، وحاول التعدى عليه جنسيا، لكن الطفلة قاومته، ولم يتمكن من الاقتراب منها، ولكنه ظل يوجه لها ضربات مبرحة بالعين والوجه، مما تسبب فى إصابتها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعنين.فيما تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه يدعى "جمال. ا"، 16 سنة، من كفر جمعة، وتمت إحالته للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 38364 جنح مركز الزقازيق لسنة 2019.