شوارع مصر تودع التوك توك.. ترحيب سعودي إماراتي بحريني بتشكيل حكومة بالسودان.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

الشرق الأوسط: شوارع مصر تودع التوك توك

عكاظ: ترحيب سعودي إماراتي بحريني بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

سبق: الأقمار الصناعية تظهر الناقلة أدريان داريا 1 قبالة ميناء طرطوس السوري

واس: ترحيب يمني حكومي بالبيان السعودي حول الأوضاع في المحافظات الجنوبية

نشرت الصحف السعودية اليوم "السبت" العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن «التوك توك» سيقبع أشهر وسائل المواصلات الشعبية في مصر فوق الرّف، بعد إجراءات حكومية باستبدال وسيلة أخرى آمنة به... ودخل «التوك توك» منذ فترة على أجندة البرلمان المصري، مشكلًا عنصر شد وجذب بين أعضائه، الذين رأى بعضهم أنه يمثل حلًا شعبيًا للاختناق المروري الذي تشهده العاصمة القاهرة والأقاليم، بينما رأى البعض الآخر أنه أصبح مصدر إزعاج وفوضى، خاصة في المناطق الشعبية، التي تتفاقم فيها الأزمات، وتنتشر حوادث السرقة والاستغلال، والسلوكيات الغربية من سائقيه.

وقالت "الشرق الأوسط" إن أمينة صبرة، المرأة الثلاثينية، رحبت بالإجراءات الحكومية الجديدة التي تعتزم مصر تطبيقها، لاستبدال مركبات «التوك توك» بسيارات آمنة مرخصة، وهو ما يمهد لمغادرة «التوك توك» شوارع مصر، بحسب مراقبين.«أمينة» التي تقطن في ضاحية المطرية (شرق القاهرة) اعتادت أن تركب «التوك توك» في التنقلات، خاصة خلال العام الدراسي، تقول لـ«الشرق الأوسط»، «أنفق ما يقرب من 2000 جنيه (نحو 121 دولارا) في (التوك توك) شهريًا، ولا أسلم من استغلال السائقين، ومستوى الأخلاق المتدني».. تشرد للحظة ثم تتابع: «أغلبهم صغار السن يسيرون بطريقة غير طبيعية، لدرجة عندما تقع حادثة لا يستطيعون التوصل لمرتكبها».وقالت "واس" أن الحكومة اليمنية الشرعية، رحبت رسميًا، بالبيان السعودي الأخير الذي شدد على رفض أي واقع جديد يتم فرضه بالقوة في المحافظات الجنوبية، والداعي إلى الشروع الفوري في حوار جدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.وفيما أبدت الرئاسة اليمنية ارتياحها لمضامين البيان، ووصفته بـ«الحصيف»، أثنى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على تضحيات الجنوبيين في مواجهة المشروع الحوثي، وقال في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن المملكة «تثمن حرص الجميع على الحوار وعدم إراقة الدماء».وأفادت "سبق" أن شركة «ماكسار تكنولوجيز» الأميركية لتكنولوجيا الفضاء قالت إن أقمارًا صناعية صوّرت ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، وهي محور خلاف بين طهران ودول الغربية، قبالة ميناء طرطوس السوري، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.وأظهرت الصور التي قدمتها شركة «ماكسار» الناقلة قريبة جدًا من ميناء طرطوس.وأظهرت بيانات «رفينيتيف» لتتبع حركة السفن يوم الثلاثاء أن الناقلة أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسوريا.وأظهرت البيانات أن الناقلة التي تحمل نفطًا إيرانيًا أرسلت آخر إِشارة تحدد موقعها بين قبرص وسوريا، وهي مبحرة شمالًا الساعة 15:53 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين.واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الخاصة الناقلة، التي كانت تعرف من قبل باسم «غريس 1»، قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وقالت "عكاظ" إن المملكة العربية السعودية رحبت بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان التي أعلنها أول من أمس، رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشعب السوداني، بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرًا، وأسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة، متمنيًا لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.