في 4 خطوات.. أفضل طريقة لـ إصلاح لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر

مع مرور الوقت قد تصبح أزرار لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر الخاص بك عالقة أو يصعب الضغط عليها بسبب ثقل حركتها، وقد يرجع هذا الأمر، في بعض الأحيان، إلى كمية الأتربة والشوائب والزيوت العالقة بين فراغات المفاتيح، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "ويكي هاو" طريقة تنظيف تلك المفاتيح بنفسك، وفيما يلي الخطوات بشكل مبسط:





أولا وقبل كل شيء يجب عليك إغلاق مفتاح الطاقة أو نزع بطارية الجهاز ثم فصله عن التيار الكهربي.





1. استخدم الهواء المضغوط لتنظيف لوحة المفاتيح، وذلك عن طريق رش قاعدة كل مفتاح عالق للتخلص من الغبار والشوائب.





إن لم تكن تمتلك عبوة الهواء المضغوط، اقلب لوحة المفاتيح لتصبح على وجهها وهزها برفق.





2. استخدم الكحول الأيزوبروبيلي للتنظيف عن طريق وضعه على قطنة أو قطعة قماش، وقم بمسح طرف كل مفتاح للتخلص من الدهون والسوائل الجافة العالقة به.





3. ويمكنك أيضا الاستعانة بعود أسنان (التي تستخدم لتسليك الأسنان) أو مشبك لإزالة الشوائب الواضحة والموجودة تحت المفاتيح.





4. الآن تأتي الخطوة التي تحتاج إلى دقة عالية، وهي إزالة المفاتيح من أماكنها، ولكن يجب عليك أولا تصوير اللوحة حتى تتمكن من إعادة المفتايح إلى ترتيبها الصحيح بعد عملية التنظيف.





ملاحظة: يجب الرجوع إلى إرشادات مُصنّع جهاز اللابتوب؛ حيث تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مفاتيح يصعب أو يستحيل نزعها وستحتاج في هذه الحالة إلى دليل إرشادي أو نصائح خاصة بطراز جهاز الكمبيوتر المحمول أو ستحتاج إلى إصلاح جهاز الكمبيوتر المحمول على يد محترف.





- قم بنزع المفاتيح عن طريق رفعها للأعلى باستخدام مفك مسطح.

- بعد الانتهاء من خلع المفاتيح، قم بالتنظيف تحتها باستخدام زجاجة الهواء المضغوط والكحول الإيزوبروبيلي، ويجب عليك الحذر أثناء المسح لأن تلك المنطفة تحتوي على أنكان حساسة، وقد يؤدي أي خطأ إلى عطل في الجهاز

- الآن قم بغسيل المفاتيح، يمكنك عمل ذلك باستخدام المياة والصابون، ولكن دلكها برفق ثم قم بتجفيفها جيدا





إذا لم ينجح الأمر فاصطحب جهاز اللابتوب أو لوحة المفاتيح إلى متجر أجهزة الكمبيوتر، حيث تمتلك مراكز الصيانة عادة أدوات تنظيف خاصة وخبرة في نزع المفاتيح.



