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إعصار لينجلينج يعطل 270 رحلة جوية في كوريا الجنوبية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:04 م
أ ش أ
تسبب إعصار (لينجلينج)، الذي وصل إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم السبت، في تعطيل 270 رحلة جوية بعد هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في جميع أنحاء البلاد.

و ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة حتى الآن من جراء الإعصار، لكن تم إلغاء أو إعادة جدولة أكثر من 270 رحلة بسبب العاصفة التي بلغت سرعتها القصوى 39 مترا في الثانية أو 140 كم / ساعة.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء أكثر من 150 رحلة جوية دولية تغادر أو تصل إلى مطار إنتشون الدولي في العاصمة سول، في حين تم إلغاء حوالي 120 رحلة جوية من وإلى جزيرة جيجو في جنوب البلاد، وفقًا لسلطات المطار.

وأقاد مسئولو الإنقاذ بأنه تم الإبلاغ عن مئات الحوادث البسيطة، معظمها بسبب سقوط الأشجار، لكن لم تقع إصابات بشرية حتى الآن، فيما أٌغلقت العديد من الطرق المؤدية إلى مطار إنتشون، بما في ذلك الجسور بسبب الرياح القوية التي يمكن أن تقلب المركبات الصغيرة بسهولة.

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