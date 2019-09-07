قبيل النطق بالحكم في اقتحام الحدود.. أحمد موسى: جاء يوم حساب عملاء الصهاينة ..فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى تغطية خاصة اليوم السبت لجلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال أحمد موسى خلال «ستوديو البلد» على قناة «صدى البلد»، "اليوم ننتظر ساعة الحساب مع كل خاين وعميل ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية القاتلة، مشيرا إلى أنه جاء يوم حساب جماعة الإخوان الإرهابية عملاء الصهاينة والماسونية".





وأضاف أحمد موسى أن هؤلاء أساءوا للدين والوطن لخدمة أهداف التنظيم الإخواني، موضحا أن جماعة الإخوان جاءوا في سنة سوداء وهي الأسوأ في تاريخ هذا الوطن، وسمحوا للارهابيين ان يسعوا في الأرض فسادا.



