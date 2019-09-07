جوائز عُمانية عالمية ما بين الأرض والسماء والمطارات والطائرات والأتوبيسات

في توقيت واحد ولكن في مجالات عديدة تواصل سلطنة عمان، إحراز استحقاقات مهمة مع الفوز بجوائز عالمية وإقليمية.



من المصادفات، أن يتوالى ذلك في غضون أيام قليلة ويمتد ما بين الأرض والسماء عبر المطارات ورحلات الطيران والاتوبيسات، مرورا بالمجالات الادبية خاصة إبداعات المرأة في تشييد صروح بيوت من الأشعار.



وفي هذا الإطار، واصل مطار مسقط الدولي تقدمه ليسجل حضوره العالمي بين المطارات الأكثر جودةً في خدمة العملاء ويصنف ضمن أفضل ٢٠ مطارًا عالميا، فخلال القمة العالمية لتجربة العملاء التي عقدت في بالي بإندونيسيا استطاع أن يقفز إلى المرتبة 14 دوليًا من بين 371 مطارا عالميا مشاركًا، بعد أن كان في المركز الـ 74 على فئته ليحوز على تصنيف المطار الأكثر تميزا على مستوى الشرق الأوسط. يأتي ذلك نتيجة لجهود دؤوبة يقوم بها المعنيين في مطارات عُمان منذ وضع اللبنة الاولى لإستراتيجية مطارات عمان ٢٠٢٠ للتعريف بمطار مسقط الدولي وباقي مطارات عمان كأفضل ٢٠ مطارًا على مستوى العالم.



هذه الاستراتيجية التي تضامنت من أجل تحقيقها كل الجهات العاملة في المطار مستفيده من جرعات التنسيق الدؤوبة التي أسهمت للتجاوب مع أحدث الممارسات في عالم السفر والتعاطي مع كل المقترحات البناءه لتجويد الخدمات المقدمة في المطار وباقي المطارات المدنية التابعة لمطارات عمان وقد ساهمت المنشآت الحديثة لمطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومطار الدقم في رفع سقف الطموح لمواصلة التقدم لما بعد المراكز الأولى في هذا التصنيف والمحافظة عليه.



وتعد جوائز جودة خدمة المطارات (ASQ) هي أعلى الجوائز السنوية للمطارات مع أفضل مستوى من الخدمة في العالم.



وفي الشارقة فازت الأديبة العمانية الدكتورة عزيزة بنت عبدالله الطائية في مجال "الشعر" بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في دورتها الثانية (2018 – 2019م)، والتي أعلنها المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتستهدف تقدير الكاتبة العمانية بجائزة خاصة تثمينا لجهودها في رفد الساحة الأدبية بنصوص ورؤى ثقافية مميزة وكذلك تعزيز دور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون في إثراء الأدب الخليجي الحديث، وإذكاء روح التنافس الإيجابي في الإبداع الأدبي بين ذوي الخبرات والتجارب الأدبية الإبداعية لتحقيق التميز والتفرد.



ومن جانبها أكدت الدكتورة عزيزة الطائية أن هذا الفوز، هو لكل مبدع عماني وعمانية، ويؤكد أن أدباء وشعراء السلطنة قادرون على المنافسة والتميز في المسابقات والجوائز العربية والعالمية، مشيرة الي أن موضوع رسالتها للدكتوراه، حمل عنوان : في الخطابات السردية العمانية -الأنواع والخصائص.



وفي مجال آخر، فازت شركة النقل الوطنية العمانية "مـواصلات" بجائزة جديدة تقديرا لتميزها في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم تتويجها خلال حفل تكريم ضمن أعمال الاجتماع الخامس للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة العمانية مسقط.



واستحقّت "مواصلات" هذا التكريم لجهودها في توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين إذ حافظت الشركة خلال الثلاث السنوات الماضية على نسبة تعمين تفوق 90%.



كما أنها سعت إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة للموظفين العمانيين من خلال تقديم حزمة من الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية منها المكآفات السنوية حسب مؤشر الأداء، وحوافز مادية كل 3 أشهر للموظفيين المجيدين، والتأمين الصحي إلى جانب تكريم موظفي الخدمة الطويلة كل ربع سنة وغيرها من البرامج التدريبية لتطوير مهارات الموظفين العمانيين.



‪ ويُبرز هذا التكريم الحرص في السلطنة علي الاهتمام برعاية الموظفين العمانيين من خلال وجود مركز متخصص في توفير البرامج والفرص التدريبية في مختلف المجالات داخل السلطنة وخارجه.