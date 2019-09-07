تركيا تواجه فضيحة تجسس وبن زايد يؤكد الوقوف إلى جانب السودان.. أبرز ما جاء في صحف الإمارات

البيان: محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب السودان

الخليج: جهود السعودية والإمارات أساسية في إنهاء أزمة اليمن

الوطن: واشنطن ترى مؤشرات إيرانية لعقد محادثات والحرس يرفض

الإمارات اليوم: تركيا تواجه فضيحة تجسس على صحفيين ومعارضين



نشرت الصحف الإماراتية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن ممثلي الادعاء في ألمانيا أعلنوا أنهم يحققون في مزاعم بأن شركة في ولاية بافاريا، زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على صحافيين ومعارضين أتراك.



وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ، أول من أمس، إنهم فتحوا التحقيق في قضية شركة «فينفيشر» بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.



وتزعم المنظمات غير الحكومية أن الشركة، ومقرها ميونيخ، انتهكت قوانين التصدير من خلال تزويد تركيا بالبرامج من دون إذن من الحكومة الألمانية، وأن منتجها «فين سباي» تم استخدامه عام 2017 لاستهداف المحتجين المناهضين للحكومة من خلال توفير الوصول إلى البيانات على هواتفهم.



وقالت "الخليج" إن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أكد إن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن.



وغرد آل جابر، قائلًا: إن اهتمام المملكة ودول التحالف العربي منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية. وأضاف «المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات. أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن».



وأكد أن «المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها في مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة»، كما تدرك «الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جدة وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء».



وأكدت "الوطن" أن مسؤول أمريكي رفيع، أعرب عن اعتقاده بأن تشديد العقوبات على إيران؛ هو الحل لإجبارها على التفاوض؛ بل أشار إلى مؤشرات تفيد بأن إيران تتجه نحو إمكانية عقد محادثات مع الولايات المتحدة؛ لكن قائد الحرس الثوري الإيراني شدد، أمس، على أنه لا حوار مع الأعداء، في إشارة إلى الولايات المتحدة.



وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: إنه يبدو أن إيران تتجه نحو مكان يمكن أن تعقد فيه المحادثات، بعد أيام من ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مفتوحًا لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الحالي في نيويورك.





وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الجمعة، إن بريطانيا ستقدم العون للولايات المتحدة دائمًا على مسار المحادثات مع إيران، إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق؛ لكنه حذر من أنه يجب الحكم على إيران؛ من خلال الأفعال لا الأقوال.



وأكدت "البيان" ان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية بين البلدين وإمكانات تنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض سموه والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال الاتصال، تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وهنّأ سموه الشعب السوداني الشقيق بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها أخيرًا، وأسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة، متمنيًا لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب السودان الشقيق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.





