278 مليار دولار إجمالي نفقات الصين على البحث والتطوير في 2018

أفاد تقرير رسمي بأن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير خلال العام الماضي بلغ 01.97 تريليون يوان (حوالي 278 مليار دولار) بزيادة 2ر207 مليار يوان (2ر29 مليار دولار) عن العام السابق عليه.



وذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء –في أحدث تقرير أصدرته اليوم- أن إنفاق الصين على البحث والتطوير سجل رقما قياسيا ليشكل 19ر2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، بزيادة 04ر0 نقطة مئوية عن عام 2017.



وأضافت أن الاستثمار في البحث الأساسي تجاوز 100 مليار يوان (1ر14 مليار دولار) لأول مرة العام الماضي، ما يمثل 05.5% من إجمالي الإنفاق.



وقال "لي يين" المسؤول بمصلحة الدولة الصينية للإحصاء إن الصين شهدت نموا مزدوج الرقم في إنفاقها على البحث والتطوير لثلاثة أعوام متتالية، وحافظت على المكانة الثانية في العالم من حيث الإنفاق على البحث والتطوير منذ عام 2013.