السعر مفاجأة .. الزي المدرسى لـ ابنة ويليام وكيت .. فيديو

عرض برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، تقريرا عن الزى المدرسى لـ ابنة الأمير ويليام، وكيت ميدلتون زوجة دوق كامبريدج في يوم أول بالعام الدراسي الجديد.



وبلغت تكلفة فستان ابنة دوق كامبريدج 215 جنيها استرلينيا وهو مبلغ بسيط من الأموال اندهش منه البعض نظرا لكونها ابنة ولى عهد بريطانيا فى الوقت الذى انتظر فيه الكثير رؤية إطلالة لابنته بمبالغ طائلة من الأموال.



يذكر أن أول يوم دراسى بمثابة حدث عام لدى الأسرة المالكة فى بريطانيا، لذا حرص دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون على مرافقة أطفالهما جورج وشارلوت فى أول يوم دراسى لهما.



كما تحرص كيت زوجة ويليام دوق كامبريدج على اختيار إطلالات أنيقة، لذا اختارت ارتداء فستان "فلورى" من "مايكل كورس" لهذا اليوم المميز فى حياة أسرتها وأطفالها بشكل خاص، وذلك نقلًا عن "ديلي ميل".

