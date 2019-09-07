المنتخب الأوليمبي في اختبار ودي أمام السعودية استعدادا لـ أمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره السعودي، اليوم السبت، على ملعب السويس، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.



ويسعى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي للاطمئنان على عناصر الفراعنة الأساسية، في مباراة اليوم، بينما يطمح منتخب السعودية في تحقيق فوز معنوي على الفراعنة.



وكان شوقي غريب استقر على ارتداء رمضان صبحي نجم الأهلي شارة القيادة في مباراة اليوم كــ كابتن أول للمنتخب، أيضا في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.



ويدير مباراة اليوم، الحكم المصري أحمد الغندور ويعاونه تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا.