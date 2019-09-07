أحمد موسى ينفعل على الهواء أثناء تغطية جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود

انفعل الإعلامي أحمد موسى خلال تغطيته لجلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال أحمد موسى، خلال «ستوديو البلد» على قناة «صدى البلد» إن جماعة الإخوان تعتمد على خطاب الترويع وتهديد الشعب بشكل دائم، موضحا أن المصريين لديهم ثقة كاملة في القضاء المصري وأحكامه التي تصدر ضد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف أحمد موسى، أن كافة الشهادات تدين جماعة الإخوان، بأنهم خططوا مع جهات أجنبية لاقتحام الأراضي المصرية وتدنيسها، مؤكدا أن هناك مستندات تؤكد تآمر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية واستهداف الشرطة.



وأوضح أن المصريين ينتظرون اليوم كلمة الحق والعدالة ضد الخونة الذين خانوا الوطن من عناصر التنظيم الإرهابي، لافتا إلى أن محمد مرسي كان متهما رئيسيا في القضية، ومعه محمد بديع وعصام العريان ورشاد البيومي وسعد الكتاتني.

