رئيسة فنلندا السابقة: أهنئ مصر على اهتمامها بإصلاح منظومة التعليم

انطلقت منذ قليل فعاليات المنتدى الفنلندى المصري للتعليم والذي يقام في إحدى فنادق القاهرة، وذلك بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية ودينا برعي مستشار الوزير للتقويم ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، ورضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.





قالت تارجا هالونن رئيسة جمهورية فنلندا السابقة ورئيس جامعة هلسنكي، إنها سبق وأن جاءت إلى القاهرة عام 1996 عندما كانت طالبة ، موضحة أنها سعيدة بوجودها فى المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم ، وايضا سعيدةالتعاون المثمر بين البلدين.





وأشارت إلى أن التعليم الجيد هو أساس نجاح وتقدم الدول، موجه التهنئة لمصر على اجراءات اصلاح منظومة التعليم، لافتة إلى أن بلدها قامت باصلاح منظومة التعليم فى السبعينيات بتوفير تعليم جيد للجميع بشكل مجانى، وتعليم دولة فنلندا حقق نجاحا كبيرا وقريب من المستويات العالمية.





وأضافت خلال فعاليات المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم والذى يقام فى إحدى فنادق القاهرة اليوم السبت، أن الإناث حققت نجاح كبير فى الالتحاق بالتعليم، مقارنة بالذكر، فالتعليم مسألة مهمة ومليئة بالتحديات فالمستقبل يمكن تحديده بنوعية التعليم الجيد.





وتابعت رئيسة جمهورية فنلندا السابقة، أنه من المهم أن تكون لدى الجميع فرصة لتوسيع فرصة التعليم والتعلم لفتح فرص جديدة للحصول على الوظائف، مؤكدة أن هناك جهود تبذل من أجل فتح المجال فى التعليم العالى.





وأوضحت أن هناك مجهودات بذلت فى دولة فنلندا لتعليم الاطفال فى سن مبكر بدلا من تلقيه التعليم فى السابعة من عمره، مضيفة أن فنلندا وصلت إلى أهم 6 دول فى مجال التعليم على مستوى العالم، مشيرة إلى أن فنلندا تود أن تتعاون مع دول العالم من خلال نظامها التعليمي والاقتصادى فى مجال التعليم الفني.



