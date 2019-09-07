بث مباشر .. مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات يورو 2020

يحل منتخب البرتغال ضيفًا على نظيره صربيا، اليوم، السبت، على ملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



موعد مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات يورو 2020 والقناة الناقلة:



وتقام مباراة البرتغال وصربيا في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



ويسعى المنتخب البرتغالي في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز الأول له بالتصفيات، بعد أن تعادل أمام منتخبي وأوكرانيا وصربيا، في المباراة الأولى والثانية.



في المقابل يسعى منتخب صربيا لتحقيق الفوز الثاني له بالتصفيات حفاظًا على آماله في التأهل، بعد أن تعادل في مباراة وخسر مثلها.



جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2020:



ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، خلفا لأوكرانيا المتصدرة برصيد 10 نقاط، ولوكسمبورج صاحبة الوصافة، بفارق الأهداف، بينما تأتي البرتغال في المركز الرابع بنقطتين، فيما تتواجد ليتوانيا في المركز الخامس والأخير بنقطة واحدة.



مباريات آخرى في تصفيات يورو 2020



ويلتقي اليوم أيضًا، كوسوفو مع التشيك، وإنجلترا مع بلغاريا، وفرنسا مع ألبانيا، وليتوانيا مع أوكرانيا، وأيسلندا مع مولدوفا، وتركيا مع أندورا، ضمن منافسات البطولة ذاتها.



بث مباشر لمباراة البرتغال وصربيا في تصفيات يورو 2020:













