بسبب كسر في خط الصرف.. انقطاع المياه عن غيط العنب في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، عن قطع المياه عن منطقة غيط العنب غربي المحافظة، وذلك بسبب حدوث كسر في خط الصرف الصحي.



ووفقا لبيان صادر عن شركة مياه الشرب، صباح اليوم، حدث كسر مفاجئ في الخط الرئيسي الخاص بالصرف الصحي بمنطقة غيط العنب.



وأضافت الشركة أنه تم قطع مياه الشرب عن المنطقة بالكامل حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من إصلاح الكسر، مشيرة إلى أنه سيتم عودة المياه بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.



ونوهت الشركة إلى أنه يمكن للمواطنين بتلك المناطق طلب سيارات مياه متنقلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.