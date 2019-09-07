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بشد في شعري.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه رسالة للمصريين ..فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:04 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
ندى فتح الله
قال الإعلامي أحمد موسى إن جميع أطياف الشعب لابد أن تقف جنبًا إلى جنب مع الوطن، معتبرا أن مصر تمر بلحظة حاسمة مثلما مرت في توقيت ثورة 30 يونيو.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن المعركة لم تنتهي بعد مع جماعة الإخوان الإرهابية، والقادم سوف يكون اصعب، مشيرًا إلى أن التكالب والتآمر الكبير على مصر ليس أمرًا طبيعيًا، وهناك محاولات لإحداث شرخ بين الشعب وجيشه.

ووجه الإعلامي أحمد موسى كلمته للشعب المصري بانفعال، قائلا "فوق واعرف عدوك، جماعة الإخوان القتلة، وخلي بالك لأنه بيعملك كمين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "الواحد بيشد في شعره، هي الناس جرالها إيه، وانتوا مش محتاجين حد يقولكم تعملوا إيه، وكل المواطنين من كافة الفئات يجب أن يدافعوا عن وطنهم وجيشهم، لأن الجيش دا شرفهم".

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