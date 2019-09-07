بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره السعودي، اليوم السبت، على ملعب السويس، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصرـ في شهر نوفمبر المقبل.





موعد مباراة منتخب مصر الألومبي والسعودية:



وتقام مباراة منتخب مصر الاولمبي والسعودية، في تمام الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، عبر قناتي نايل سبورت واون سبورت.





ويسعى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي للأطمئنان على عناصر الفراعنة الأ ساسية، في مباراة اليوم، بينما يطمح منتخب السعودية في تحقيق فوز معنوى على الفراعنة.





وكان شوقي غريب استقر على ارتداء رمضان صبحي نجم الأهلي شارة القيادة في مباراة اليوم كـ كابتن أول للمنتخب، وايضا في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.





طاقم تحكيم مباراة مصر والسعودية:



ويدير مباراة اليوم، الحكم المصري أحمد الغندور ويعاونه تحسين أبو السادات وهاني عبدالفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا.





بث مباشر لمباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية:







