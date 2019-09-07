ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
محمد السعيد
يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره السعودي، اليوم السبت، على ملعب السويس، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصرـ في شهر نوفمبر المقبل.


موعد مباراة منتخب مصر الألومبي والسعودية:

وتقام مباراة منتخب مصر الاولمبي والسعودية، في تمام الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، عبر قناتي نايل سبورت واون سبورت.


ويسعى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي للأطمئنان على عناصر الفراعنة الأ ساسية، في مباراة اليوم، بينما يطمح منتخب السعودية في تحقيق فوز معنوى على الفراعنة.


وكان شوقي غريب استقر على ارتداء رمضان صبحي نجم الأهلي شارة القيادة في مباراة اليوم كـ كابتن أول للمنتخب، وايضا في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.


طاقم تحكيم مباراة مصر والسعودية:

ويدير مباراة اليوم، الحكم المصري أحمد الغندور ويعاونه تحسين أبو السادات وهاني عبدالفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا.


بث مباشر لمباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية:



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

أحمد الغندور يدير لقاء المنتخب الأولمبي والسعودية.. غدا

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية الودية والقنوات الناقلة

المنتخب الأوليمبي في اختبار ودي أمام السعودية استعدادا لـ أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

حكم من نسي مسح الرأس وتذكرها بعد انتهاء الوضوء.. فيديو

في 4 خطوات.. أفضل طريقة لـ إصلاح لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر

حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

اهم الاخبار.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. نقل حكيم للمستشفى .. معاك يا سيسي يتصدر تريند تويتر

سعر الدولار اليوم السبت 7-9-2019

تعرف على موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوى

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

علاء نبيل: أرفض تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب بهذا الشكل.. فيديو

رشحه حسام غالى..حسين عبد الدايم: فضلت اشتغل مع الأهلي ورفضت عرض ميدو.. فيديو

والدة سعد الدين سمير توجه طلبا لجماهير الأهلي.. فيديو

مدرب أحمال الأهلي السابق: خبرتي كلاعب كرة أفادتني كثيرا

المنتخب الأوليمبي في اختبار ودي أمام السعودية استعدادا لـ أمم أفريقيا

اليوم.. وادى دجلة يحتفل بافتتاح أول فروعه في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خلخال وفستان قصير.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بـ إطلالة جذابة

بالدرهم وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

بالأوف شولدر وبشرة برونزية.. شيرى عادل تستعرض أناقتها على أحد الشواطئ