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أخبار العالم

مقتل وإصابة اثنين من عناصر حرس الحدود في اشتباك مع مسلحين غرب إيران

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:09 م
قوات حرس الحدود كردستان
قوات حرس الحدود كردستان
أ ش أ
أعلن المساعد السياسي والأمني لمحافظ كردستان غرب إيران "حسين خوش إقبال"، عن مقتل أحد افراد قوات حرس الحدود في مدينة مريوان في اشتباك مع مسلحين على حدود المدينة.

وأضاف إقبال في تصریح لوكالة أنباء إرنا الإيرانية أن الملازم أول "مجيد شيري بز" لقى حتفه وأصيب عنصر آخر من حرس الحدود بجروح في هذا الاشتباك.

وأشار الى أنه لم تعلن أي جهة مناهضة للثورة مسؤوليتها عن هذا الاشتباك حتى الآن، وأنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبا عبر وسائل الإعلام .

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