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بابا الفاتيكان يعرب عن استيائه من سوء استغلال الموارد الطبيعية في مدغشقر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:09 م
البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ
أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن استيائه من استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير شرعي في مدغشقر.

وطالب البابا فرنسيس - خلال زيارته الرسمية إلى مدغشقر وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - رئيس مدغشقر أندريه راجولينا بتوفير فرص عمل للمواطنين وإيجاد سبل أخرى لتوفير الدخل حتى لا يرتكبوا أعمال تهريب الموارد النباتية والحيوانية والمعدنية للبلاد بشكل غير شرعي.

وناشد بابا الفاتيكان الحكومة في مدغشقر محاربة الفساد المدمر للبيئة الذي يضع شعبها في "فقر وحشي".

وكان البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قد بدأ في وقت سابق، جولة خارجية تشمل زيارة موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس، وهي 3 دول أفريقية مطلة على المحيط الهندي، ترزح تحت الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية.

وشكِّلت موزمبيق المحطة الأولى في جولة بابا الفاتيكان ، تلتها مدغشقر ، وسيختتم جولته بزيارة موريشيوس.

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